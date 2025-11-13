Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Самед Баширли: Частному сектору важно адаптироваться к новым требованиям

    Финансы
    • 13 ноября, 2025
    • 12:29
    Самед Баширли: Частному сектору важно адаптироваться к новым требованиям

    Новая экономическая модель Азербайджана основана на знаниях, инновациях и развитии цифровой экономики.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

    Он отметил, что в современном конкурентном мире экономика Азербайджана уверенно развивается на фоне глобальных вызовов и новых тенденций: "Реализуемая в стране стратегия развития обеспечивает повышение международного авторитета Азербайджана, укрепление его социально-экономического потенциала и рост благосостояния страны".

    Замминистра также подчеркнул, что рост экономических позиций Азербайджана обусловлен диверсификацией ненефтегазового сектора: "В условиях приоритетности цифровой экономики особенно важно, чтобы частный сектор адаптировался к новым требованиям".

