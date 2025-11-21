Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выражении

    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 13:23
    Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выражении

    Доля налогов в ненефтегазовом ВВП Азербайджана в 2026 году ожидается на уровне 13,1%, что практически не будет отличаться от показателя этого года.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждений в первом чтении пакета предлагаемых поправок в Налоговый кодекс и 16 законов, включенных в госбюджет на 2026 год, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По словам Бабаева, налоговая нагрузка в ненефтегазовом секторе остается низкой: "В следующем году доля налогов в ненефтегазовом ВВП прогнозируется на уровне 13,1%. В целом по экономике налоговая нагрузка составляет 15,9%, что заметно ниже, чем во многих других странах. Каждый из этих параметров показывает, что в Азербайджане создан льготный, очень благоприятный режим для развития экономики, предпринимательства и частного сектора".

    Министр отметил, что за последние 5 лет номинальный объем ненефтегазового ВВП вырос на 63%, а реальный рост составил 34%: "Для развития ненефтегазовой экономики необходим благоприятный режим. Именно на это направлены политика и проводимые реформы. Эти цифры - главный результат, показывающий, что для ненефтегазового сектора действует очень серьезный льготный режим, позволяющий малому и среднему бизнесу активно развиваться в Азербайджане", – добавил министр.

    налоги ненефтегазовый сектор ненефтяной ВВП Сахиль Бабаев Милли Меджлис Бюджетный пакет
    Sahil Babayev: "Son 5 ildə qeyri-neft-qaz ÜDM-i nominal olaraq 63 % artıb"

    Последние новости

    13:33

    В Англии вышла в свет книга о Зангезурском коридоре

    Литература
    13:30

    Рамиль Гасан: ТЮРКПА укрепляет парламентскую дипломатию тюркских государств

    Внешняя политика
    13:27

    Эксперт: ИИ и цифровые инновации трансформируют работу редакций

    Медиа
    13:26

    Азербайджан определил знаменосцев на закрытии VI Игр исламской солидарности

    Индивидуальные
    13:23

    В Нигерии боевики похитили 52 учащихся католической школы

    Другие страны
    13:23

    Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выражении

    Финансы
    13:22

    Смета расходов Счетной палаты на 2026 год осталась на уровне предыдущего года

    Милли Меджлис
    13:19

    Фарук Омар: Дезинформация стала новым "богом фактов" в цифровую эпоху

    Внешняя политика
    13:16

    Сахиль Бабаев: В бюджете 2026г для Нахчывана предусмотрен прогрессивный и льготный режим

    Финансы
    Лента новостей