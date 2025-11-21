Сахиль Бабаев: За 5 лет ненефтегазовый ВВП вырос на 63% в номинальном выражении

Доля налогов в ненефтегазовом ВВП Азербайджана в 2026 году ожидается на уровне 13,1%, что практически не будет отличаться от показателя этого года.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждений в первом чтении пакета предлагаемых поправок в Налоговый кодекс и 16 законов, включенных в госбюджет на 2026 год, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам Бабаева, налоговая нагрузка в ненефтегазовом секторе остается низкой: "В следующем году доля налогов в ненефтегазовом ВВП прогнозируется на уровне 13,1%. В целом по экономике налоговая нагрузка составляет 15,9%, что заметно ниже, чем во многих других странах. Каждый из этих параметров показывает, что в Азербайджане создан льготный, очень благоприятный режим для развития экономики, предпринимательства и частного сектора".

Министр отметил, что за последние 5 лет номинальный объем ненефтегазового ВВП вырос на 63%, а реальный рост составил 34%: "Для развития ненефтегазовой экономики необходим благоприятный режим. Именно на это направлены политика и проводимые реформы. Эти цифры - главный результат, показывающий, что для ненефтегазового сектора действует очень серьезный льготный режим, позволяющий малому и среднему бизнесу активно развиваться в Азербайджане", – добавил министр.