Сахиль Бабаев: Уровень освоения субвенций и субсидий муниципалитетами крайне низок
Финансы
- 07 ноября, 2025
- 14:18
В Азербайджане уровень освоения субвенций и субсидий, выделяемых муниципалитетам, крайне низок.
Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.
По словам министра, муниципалитетам выделяются дотации, субсидии и субвенции: "Использование дотаций муниципалитетами в текущем году находится на удовлетворительном уровне. Однако использование субвенций и субсидий очень низкое. За 9 месяцев этого года этот показатель составил всего 50%. Поэтому на следующий год увеличение этих средств не предусматривается".
