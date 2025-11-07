Сахиль Бабаев: Уровень освоения субвенций и субсидий муниципалитетами крайне низок

В Азербайджане уровень освоения субвенций и субсидий, выделяемых муниципалитетам, крайне низок.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека и региональным вопросам.

По словам министра, муниципалитетам выделяются дотации, субсидии и субвенции: "Использование дотаций муниципалитетами в текущем году находится на удовлетворительном уровне. Однако использование субвенций и субсидий очень низкое. За 9 месяцев этого года этот показатель составил всего 50%. Поэтому на следующий год увеличение этих средств не предусматривается".