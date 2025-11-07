Сахиль Бабаев: Треть бюджета Азербайджана формируется по принципу результативности

Треть функциональной структуры государственного бюджета Азербайджана - 4 из 12 разделов – полностью подготовлена по механизму, основанному на результативности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по бюджету на 2026 год.

"В сфере управления государственными финансами в будущем году реформы будут продолжены. Последовательно ведется работа по внедрению среднесрочных бюджетных рамок и результативного бюджетирования", - отметил он.

Бабаев подчеркнул, что в среднесрочной перспективе планируется внедрить этот подход еще в четырех разделах. Таким образом, к 2029 году значительная часть бюджета будет прогнозироваться именно на основе программной классификации.

"Для обеспечения адресного, эффективного и качественного исполнения расходов расширяется охват казначейского надзора. Уже за 9 месяцев текущего года 99% всех бюджетных расходов были реализованы под полным казначейским контролем", - сказал мининстр.