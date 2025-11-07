Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Сахиль Бабаев: Треть бюджета Азербайджана формируется по принципу результативности

    Финансы
    • 07 ноября, 2025
    • 12:53
    Сахиль Бабаев: Треть бюджета Азербайджана формируется по принципу результативности

    Треть функциональной структуры государственного бюджета Азербайджана - 4 из 12 разделов – полностью подготовлена по механизму, основанному на результативности.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по бюджету на 2026 год.

    "В сфере управления государственными финансами в будущем году реформы будут продолжены. Последовательно ведется работа по внедрению среднесрочных бюджетных рамок и результативного бюджетирования", - отметил он.

    Бабаев подчеркнул, что в среднесрочной перспективе планируется внедрить этот подход еще в четырех разделах. Таким образом, к 2029 году значительная часть бюджета будет прогнозироваться именно на основе программной классификации.

    "Для обеспечения адресного, эффективного и качественного исполнения расходов расширяется охват казначейского надзора. Уже за 9 месяцев текущего года 99% всех бюджетных расходов были реализованы под полным казначейским контролем", - сказал мининстр.

    Бюджетный пакет Сахиль Бабаев Минфин Милли Меджлис
    Sahil Babayev: "Büdcənin funksional təsnifatının 1/3-i tamamilə nəticə əsaslı mexanizmlə hazırlanıb"

    Последние новости

    12:57
    Фото

    Жителям сел Шушакенд, Бадара, Гасанриз и Венгли рассказали о мерах соцзащиты и минной опасности

    Карабах
    12:56

    Омбудсмен предложила ввести льготы в общественном транспорте для пенсионеров и школьников

    Милли Меджлис
    12:53

    Сахиль Бабаев: Треть бюджета Азербайджана формируется по принципу результативности

    Финансы
    12:50

    В Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе выплачены пенсии за ноябрь

    Социальная защита
    12:48

    На торгах Sotheby's в ноябре будет выставлен золотой унитаз

    Это интересно
    12:39
    Фото

    В Шардже состоялось первое заседание сопредседателей делового совета Азербайджан-ОАЭ

    Бизнес
    12:33

    Сахиб Алекперов: За последние 7 лет валютные резервы Азербайджана увеличились почти вдвое

    Финансы
    12:26

    Прогноз погоды на День Победы

    Экология
    12:25

    В Индонезии произошел взрыв в мечети на территории школьного комплекса: есть пострадавшие

    Другие страны
    Лента новостей