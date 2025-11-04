Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Сахиль Бабаев: Средняя цена Azeri Light за 9 месяцев превысила $72/бар

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 14:31
    Сахиль Бабаев: Средняя цена Azeri Light за 9 месяцев превысила $72/бар

    Средняя цена азербайджанской нефти марки Azeri Light за январь-сентябрь 2025 года превысила $72 за баррель.

    Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на следующий год.

    "По консенсус-прогнозам 22 организаций цена на нефть на следующий год составляет $65 за баррель. В настоящее время консенсус-цена на нефть марки Brent составляет около $63. Однако, Azeri Light продается на $3 доллара дороже. За 9 месяцев наша нефть продавалась по цене выше $72. Если посмотреть на сегодняшнюю цифру, то Brent находится в диапазоне $64-65", - отметил он.

    Бабаев добавил, что цены на нефть подвержены волатильности с начала года - цены на нефть неоднократно поднимались и снижались. При этом министр финансов не видит проблем для экономики Азербайджана с учетом текущей ситуации на мировых рынках.

    Напомним, что в госбюджете Азербайджана на 2025 год цена на нефть заложена на уровне $70 за баррель, на 2026 год - $65.

    Отметим, что средняя экспортная цена нефти марки Azeri Light в 2024 году составила около $84 за баррель.

    Бюджетный пакет Сахиль Бабаев Azeri Light
    Maliyyə naziri neftin büdcə qiymətinin necə müəyyən edildiyini açıqlayıb

    Последние новости

    14:36

    В Брюсселе раздались новые выстрелы, обнаружены около 20 гильз от Калашникова

    Другие страны
    14:31

    Сахиль Бабаев: Средняя цена Azeri Light за 9 месяцев превысила $72/бар

    Финансы
    14:30

    Талех Кязымов: ЦБА нацелен на удержание инфляции в рамках целевого показателя в 2026 году

    Финансы
    14:26

    Посол Ирана: Победа Азербайджана открыла новые возможности для развития сотрудничества

    Внешняя политика
    14:23

    Главы МИД Азербайджана и Алжира начали переговоры

    Внешняя политика
    14:20

    Министр: Инвестиции в промпарки на освобожденных территориях составят $267 млн

    Бизнес
    14:17

    Минэкономики: Рост ВВП Азербайджана до 2030 года составит в среднем 3,5% в год

    Финансы
    14:11

    Исполняется 1 год с начала деятельности телеканала AnewZ

    Медиа
    14:06

    Гюльмамедов: Правила расчета ненефтегазовых доходов необходимо усовершенствовать

    Финансы
    Лента новостей