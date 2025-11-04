Сахиль Бабаев: Средняя цена Azeri Light за 9 месяцев превысила $72/бар

Средняя цена азербайджанской нефти марки Azeri Light за январь-сентябрь 2025 года превысила $72 за баррель.

Как сообщает Report, об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на следующий год.

"По консенсус-прогнозам 22 организаций цена на нефть на следующий год составляет $65 за баррель. В настоящее время консенсус-цена на нефть марки Brent составляет около $63. Однако, Azeri Light продается на $3 доллара дороже. За 9 месяцев наша нефть продавалась по цене выше $72. Если посмотреть на сегодняшнюю цифру, то Brent находится в диапазоне $64-65", - отметил он.

Бабаев добавил, что цены на нефть подвержены волатильности с начала года - цены на нефть неоднократно поднимались и снижались. При этом министр финансов не видит проблем для экономики Азербайджана с учетом текущей ситуации на мировых рынках.

Напомним, что в госбюджете Азербайджана на 2025 год цена на нефть заложена на уровне $70 за баррель, на 2026 год - $65.

Отметим, что средняя экспортная цена нефти марки Azeri Light в 2024 году составила около $84 за баррель.