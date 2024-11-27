Сахиль Бабаев: Социальные пакеты в Азербайджане охватывают 40% населения

Сахиль Бабаев: Социальные пакеты - самый яркий показатель намерений правительства (WHATT??)))

Социальные пакеты, применяемые правительством Азербайджана, охватывают порядка 40% населения страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Социальные пакеты, охватывающие 4 млн человек (40% населения), являются самым ярким показателем социальной политики главы нашего государства. Забота о семьях шехидов, инвалидах войны и ветеранах всегда находится в центре внимания президента страны. Социальные выплаты назначены 106 тысячам человек", - подчеркнул он.