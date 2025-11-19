Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Сахиль Бабаев: Снижение зависимости от нефти и стабильность долга - основные приоритеты

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 13:26
    Сахиль Бабаев: Снижение зависимости от нефти и стабильность долга - основные приоритеты

    Проекты государственного и консолидированного бюджетов на 2026 год составлены с учетом социально-экономических приоритетов страны и стоящих перед нами вызовов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Он отметил, что рост ненефтяных доходов снижает зависимость бюджета от нефтяного сектора и позволяет экономить стратегические валютные резервы:

    "В среднесрочной перспективе правительство определило стратегические цели и дорожную карту для минимизации нефтяной зависимости государственных финансов и поддержания устойчивого уровня госдолга. Представленный проект государственного бюджета на 2026 год также руководствуется принципом минимизации зависимости внебюджетных государственных фондов и регионов от государственного бюджета, что является важным фактором фискальной устойчивости".

    Министр добавил, что одним из приоритетов бюджета на 2026 год остается финансирование обороны и национальной безопасности. На эти цели предусмотрено 8,7 млрд манатов, или 21% расходов бюджета, что на 319 млн манатов больше, чем в текущем году.

