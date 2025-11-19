Сахиль Бабаев: Снижение влияния нефтяного фактора - ключевая задача финансовой политики Азербайджана

Снижение влияния нефтяного фактора на государственный бюджет и увеличение доли устойчивых источников финансирования остаются ключевыми задачами финансовой политики Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

По словам министра, в рамках действующего бюджетного правила предусмотрено постепенное сокращение базового ненефтяного дефицита в отношении к ненефтяной части ВВП в среднесрочной перспективе.

Бабаев также подчеркнул, что в 2026 году верхний предел базового ненефтяного дефицита прогнозируется на уровне 19% ненефтяного ВВП, что на 3,4 процентного пункта меньше, чем в текущем году. Это, по его словам, лучший показатель с момента введения бюджетного правила.

"К 2029 году планируется снизить этот показатель до 13%. Порог по государственному долгу в отношении к ВВП будет сохранен на уровне 30%. Достижение этих целей создаст основу для долгосрочной фискальной устойчивости и макроэкономической стабильности, а также обеспечит прочную платформу для реализации стратегической повестки развития страны", - сказал он.