Сахиль Бабаев: Расходы на науку и образование увеличиваются на 658 млн манатов

На образование и науку, являющиеся одним из национальных приоритетов до 2030 года, планируется выделить 5,2 млрд манатов, что на 658 млн манатов или 14,3% больше по сравнению с показателями исполнения 2024 года.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

"В среднесрочном бюджетном периоде, то есть в 2026 году по сравнению с 2022 годом, расходы на образование и науку увеличатся на 36%. В следующем году количество обучающихся по государственному заказу и за государственный счет достигнет 150 тыс. человек, а число получателей стипендий составит 121 тыс. человек. На следующий год на расходы на образование и стипендии для 18,5 тыс. студентов льготных категорий, включая людей с инвалидностью, лишенных родительской опеки, семьи шехидов и лиц со статусом ветерана войны, прогнозируется 42 млн манатов", - отметил он.