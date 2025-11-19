Сахиль Бабаев: Новый бюджетный пакет – финансовое обеспечение стратегии развития от Победы к благополучию

Обсуждение бюджетного пакета на 2026 год, крупнейшего в истории независимого Азербайджана, совпадает с пятой годовщиной Победы, которая золотыми буквами вписана в современную историю государственности страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

"Эта победа была достигнута благодаря дальновидной и мудрой политике президента Ильхама Алиева, последовательным реформам в государственном и армейском строительстве, а также эффективной мобилизации наших экономических и финансовых возможностей. Представленный сегодня проект бюджета является финансовым обеспечением стратегии развития, которая ведет от победы к благосостоянию общества", – отметил он.

Министр также добавил, что проект бюджета на следующий год представлен как продолжение пути, приведшего к исторической Победе.

"Достижение стратегических валютных резервов в размере $82,5 млрд и внешний государственный долг, составляющий всего 6% ВВП, являются еще одним показателем эффективности экономической политики и результатов реформ – фундаментальных условий долгосрочной макроэкономической устойчивости. Особо следует подчеркнуть, что многоплановые реформы, проводимые в стране, учитываются и международными рейтинговыми агентствами – вслед за агентством "Fitch", и "Moody's" повысило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана до инвестиционного уровня", - добавил он.

Министр финансов также отметил, что растущие возможности государства создали условия для укрепления социальной защиты: "В результате инициатив главы государства в 2025 году был реализован 5-й пакет социальных реформ, увеличены размеры минимальной заработной платы, пенсий, пособий и стипендий. Все эти реформы являются очередным проявлением внимания президента к улучшению благосостояния населения, особенно граждан из социально уязвимых групп".