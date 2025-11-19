Сахиль Бабаев: Госдолг Азербайджана мало подвержен валютным рискам

Внешний государственный долг Азербайджана составляет 32,8% общего долгового портфеля, что существенно снижает его уязвимость к колебаниям валютных курсов и внешним рыночным рискам.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса по бюджетному пакету на 2026г.

Министр отметил, что в 2026 году расходы на обслуживание государственного долга прогнозируются на уровне 2,5 млрд манатов.

Согласно проекту бюджета, верхний предел внутренних заимствований составит 2 млрд манатов, верхний предел внешних заимствований - 6 млрд манатов, лимит государственных гарантий - 3 млрд манатов.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что Азербайджан остается одним из государств с самым низким соотношением госдолга к ВВП.

По его словам, в текущем году благодаря реализуемым мерам средний срок погашения государственных облигаций увеличен в 2,4 раза - до 3,5 лет, а доля 7- и 10-летних облигаций в портфеле выросла на 30 процентных пунктов. Это позволяет снизить риски рефинансирования и оптимизировать долговую нагрузку государства.