Сахиль Бабаев: Азербайджан впервые сократит дефицит сводного бюджета ниже 20% ненефтяного ВВП

В Азербайджане в 2026 году дефицит сводного бюджета впервые снизится до 19% ненефтяного ВВП.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, данный показатель уже много лет превышает 20%, а прогноз на 2025 год составляет 22,4%.

Бабаев считает, что снижение этого показателя ниже 20% ВВП является "серьезной и важной" динамикой:

"В среднесрочной перспективе - до конца 2029 года - планируется сократить дефицит сводного бюджета до 13% ненефтяного ВВП".

Бабаев добавил, что доля ненефтяных доходов в бюджете продолжает расти: "В следующем году 57% доходов госбюджета будет обеспечено за счет ненефтяных доходов (прогноз на текущий год составлял 53–54%). В сводном бюджете этот показатель достигает 63%, и это первый случай в истории Азербайджана, когда такой объем расходов покрывается за счет ненефтяного сектора".

Министр заявил, что цель на среднесрочную перспективу - увеличение ненефтяных доходов госбюджета до 69%.