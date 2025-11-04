İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Maliyyə naziri: "Azərbaycan icmal büdcəsinin qeyri-neft baza kəsirini ilk dəfə 19 %-ə endirə bilib"

    Maliyyə
    • 04 noyabr, 2025
    • 15:15
    Maliyyə naziri: Azərbaycan icmal büdcəsinin qeyri-neft baza kəsirini ilk dəfə 19 %-ə endirə bilib
    Sahil Babayev

    Azərbaycanın uzun illər yüksək olan icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbətini gələn il ilk dəfə olaraq 19 %-ə endiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev bu gün Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsində "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, Azərbaycanın qeyri-neft baza kəsiri uzun illər ərzində 20 %-in üzərində olub, 2025-ci il üçün proqnoz 22,4 % idi: "Lakin 2026-cı ildə üçün ilk dəfə olaraq 19 %-ə endirmək mümkün olub".

    O, bunu "çox ciddi və önəmli dinamikadır" kimi qiymətləndirib:

    "Bu, hökumət üçün kifayət qədər böyük çağırışları özündə ehtiva edən çətin bir dinamika olsa da, biz bu istiqamətdə irəliləyirik. Ortamüddətli perspektivdə 2029-cu ilin sonuna icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ÜDM-ə nisbətinin 13 %-ə endirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, Azərbaycanın sağlam, dayanıqlı və fiskal, makroiqtisadi və monetar baxımdan stabil maliyyə çərçivəsinə malik olmasını təmin edəcək".

    S. Babayev qeyd edib ki, büdcənin sağlamlığı baxımından qeyri-neft gəlirlərinin payı artmaqda davam edir: "Bu il 57 %-i qeyri-neft gəlirlərindən təmin ediləcək (cari ildə proqnoz 53–54 % idi). İcmal büdcədə bu göstərici 63 %-ə çatır və bu, Azərbaycanın tarixində ilk dəfədir ki, bu qədər xərclər qeyri-neft sektoru hesabına qarşılanır".

    Nazir bildirib ki, ortamüddətli hədəf qeyri-neft gəlirlərinin 69 %-ə yüksəlməsidir.

    Sahil Babayev ÜDM Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    15:38

    ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti vəfat edib

    Digər ölkələr
    15:35

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisi ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    15:30

    Xarici xüsusi xidmət orqanlarına casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    15:28
    Rəy

    Prezidentin dövlət dili ilə bağlı çağırışı: onu qorumasaq, milli kimliyimiz sarsılar - ŞƏRH

    Analitika
    15:27

    KOBİA Saatlıda sahibkarlarla pambığın alış qiymətini müzakirə edib

    Biznes
    15:26

    NTD amerikalı basketbolçunun müqaviləsinə xitam verib

    Komanda
    15:24

    Mikayıl Cabbarov: "SOCAR-ın xalis mənfəətliliyi son 5 ildə 2 dəfədən çox artıb"

    Energetika
    15:23

    Lənkəranda xəstənin əməliyyatdan sonra ölməsinin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:19

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxsin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti