Сахиль Бабаев: Азербайджан входит в топ-20 стран с низким уровнем госдолга к ВВП

Азербайджан входит в число двадцати ведущих стран мира с одним из самых низких показателей соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

"В настоящее время наш государственный долг составляет 25,4 млрд манатов или 19,5% от ВВП, что на 2,2 процентных пункта меньше по сравнению с началом года. Наш прогноз на конец следующего года составляет 21,8%, а прогноз на среднесрочный период, то есть на конец 2029 года, определен в 21,2%", - отметил он.

Бабаев подчеркнул, что в среднесрочной перспективе не ожидается резкого роста государственного долга: "Мы не прогнозируем увеличения этого показателя параллельно с ростом ВВП. В нашем долговом портфеле 17,1 млрд манатов, или 67,2% - внутренний государственный долг, 8,3 млрд манатов, или $4,9 млрд - внешний государственный долг. Чувствительность государственного долга к курсовым и внешним рыночным рискам достаточно низкая".