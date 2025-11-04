Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Сахиль Бабаев: Азербайджан входит в топ-20 стран с низким уровнем госдолга к ВВП

    Финансы
    • 04 ноября, 2025
    • 12:21
    Азербайджан входит в число двадцати ведущих стран мира с одним из самых низких показателей соотношения государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП).

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    "В настоящее время наш государственный долг составляет 25,4 млрд манатов или 19,5% от ВВП, что на 2,2 процентных пункта меньше по сравнению с началом года. Наш прогноз на конец следующего года составляет 21,8%, а прогноз на среднесрочный период, то есть на конец 2029 года, определен в 21,2%", - отметил он.

    Бабаев подчеркнул, что в среднесрочной перспективе не ожидается резкого роста государственного долга: "Мы не прогнозируем увеличения этого показателя параллельно с ростом ВВП. В нашем долговом портфеле 17,1 млрд манатов, или 67,2% - внутренний государственный долг, 8,3 млрд манатов, или $4,9 млрд - внешний государственный долг. Чувствительность государственного долга к курсовым и внешним рыночным рискам достаточно низкая".

    государственный долг ВВП Сахиль Бабаев экономика внешний долг внутренний долг
    Maliyyə naziri: "Azərbaycan dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinə üzrə yaxşı mövqedə olan ölkələrdəndir"
    Finance minister: Azerbaijan among top countries for low debt-to-GDP ratio

