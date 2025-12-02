Сахиль Бабаев: Азербайджан расширяет налоговые льготы и усиливает оценку их эффективности

Азербайджан предпринимает ряд шагов по оценке эффективности существующих налоговых льгот и освобождений, а также внедрению новых механизмов в этой сфере.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе второго чтения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, действующие льготы уже регулярно анализируются через созданную Министерством электронную систему освобождений. На основе показателей эффективности принимаются решения об их продлении или прекращении.

"Мы также обсуждали дополнительные льготы, предлагаемые в налоговом сегменте. Этот пакет не ограничивается только подоходным налогом. В наиболее льготном режиме продолжают работать Нахчыванская Автономная Республика и освобожденные территории. Предусмотрены дополнительные преференции по НДС и упрощенному налогу в сфере общественного питания, расширяются льготы для аграрного сектора и медиа. Лимит упрощенного налога при безналичных платежах увеличивается с 200 тыс. до 400 тыс. манатов. Для туризма применяется ряд стимулирующих механизмов. В целом дополнительные льготы предусмотрены для большинства секторов экономики, особенно направленные на повышение экономической активности", - подчеркнул министр.