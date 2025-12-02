Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Сахиль Бабаев: Азербайджан расширяет налоговые льготы и усиливает оценку их эффективности

    Финансы
    • 02 декабря, 2025
    • 16:11
    Сахиль Бабаев: Азербайджан расширяет налоговые льготы и усиливает оценку их эффективности

    Азербайджан предпринимает ряд шагов по оценке эффективности существующих налоговых льгот и освобождений, а также внедрению новых механизмов в этой сфере.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев в ходе второго чтения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" на пленарном заседании Милли Меджлиса.

    По его словам, действующие льготы уже регулярно анализируются через созданную Министерством электронную систему освобождений. На основе показателей эффективности принимаются решения об их продлении или прекращении.

    "Мы также обсуждали дополнительные льготы, предлагаемые в налоговом сегменте. Этот пакет не ограничивается только подоходным налогом. В наиболее льготном режиме продолжают работать Нахчыванская Автономная Республика и освобожденные территории. Предусмотрены дополнительные преференции по НДС и упрощенному налогу в сфере общественного питания, расширяются льготы для аграрного сектора и медиа. Лимит упрощенного налога при безналичных платежах увеличивается с 200 тыс. до 400 тыс. манатов. Для туризма применяется ряд стимулирующих механизмов. В целом дополнительные льготы предусмотрены для большинства секторов экономики, особенно направленные на повышение экономической активности", - подчеркнул министр.

    налоги льготы преференции Бюджетный пакет Сахиль Бабаев
    Sahil Babayev: "Azərbaycan güzəşt və azadolmaların qiymətləndirilməsi üçün silsilə addımlar atır"
    Sahil Babayev: Azerbaijan expanding tax incentives, strengthening assessment of their effectiveness
    Elvis

    Последние новости

    16:52

    Глава Минфина: Экономическая политика Азербайджана основана на 3 стратегических целях

    Финансы
    16:50

    Посол: Сеул и Баку имеют хорошие возможности для сотрудничества в сфере АПК

    АПК
    16:48

    Prada завершила покупку Versace за $1,4 млрд

    Это интересно
    16:41

    Анар Алиев: Минимальная пенсия в Азербайджане с 2018 года увеличилась в 2,9 раза

    Финансы
    16:41
    Фото

    Азербайджан обсудил сотрудничество с турецкой фармацевтической компанией

    Бизнес
    16:38

    Марта Кос: ЕС предлагает создание четырехсторонней группы для развития Среднего коридора

    Инфраструктура
    16:35

    В Брюсселе по делу о мошенничестве задержана экс-глава Евродипломатии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:35
    Фото

    Рамин Мамедов обсудил деятельность религиозных общин в Имишли

    Религия
    16:21

    Минфин: Азербайджан снижает ставку подоходного налога на 50%

    Финансы
    Лента новостей