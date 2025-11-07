Сахиб Алекперов: За последние 7 лет валютные резервы Азербайджана увеличились почти вдвое

Азербайджан увеличил свои стратегические валютные резервы в 1,8 раза по сравнению с 2018 годом.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Алекперов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, региональным вопросам.

"Это больше, чем ожидаемый валовый внутренний продукт (ВВП) за текущий год, и это очень важный показатель", - отметил он.

По его словам, Азербайджан проводит масштабные работы для вовлечения освобожденных от оккупации территорий в экономический оборот: "В 2021-2025 годах из государственного бюджета на эти работы было выделено более 22 млрд манатов. Влияние этих инвестиций на экономический рост будет ощущаться в ближайшие годы".