Садиг Гурбанов: Азербайджан переходит к модели государства, создающего возможности

Азербайджан осуществляет поэтапный переход от модели государства, основанного на ресурсах, к модели государства, создающего возможности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов в ходе обсуждения в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

По его словам, госбюджет на 2026 год - это, прежде всего, финансовая гарантия основных приоритетов, обозначенных президентом страны - устойчивой экономики, социального обеспечения, безопасности и гибкого управления.

"Азербайджан стал сильным государством, направляющим инвестиционные потоки в стратегические сферы, стимулирующим инновации и модернизацию, формирующим новую философию экономического развития. Сокращение нефтегазовых доходов, включая трансферты из Государственного нефтяного фонда, в госбюджете на 2026 год, является результатом целенаправленной политики", – отметил депутат.

Гурбанов считает, что ненефтегазовый сектор должен стать основным направлением развития: "Будущее Азербайджана – в экономике знаний, технологиях и зеленой энергетике. По расчетам ОПЕК, к 2050 году спрос на энергию увеличится на 85%. В этом контексте переход на возобновляемые источники энергии должен быть ускорен".

Он отметил, что в стране поставлена ​​цель увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии с 14% до 30% к 2030 году, а установленные мощности – с 18% до 37%. В то же время необходимо отдельно поддержать в бюджете такие направления, как управление отходами, переработка отходов в энергию, энергоэффективность и переработка вторичного сырья. Для этого предлагается создать фонд "зеленых" отходов и энергии".