S&P улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2024 год

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2024 год до 4,5%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило прогноз роста ВВП Азербайджана на 2024 год до 4,5%.

Об этом Report сообщает со ссылкой на данные агентства.

S&P отмечает, что темпы роста ВВП Азербайджана в 2024 году были значительно выше, чем прогнозировало агентство в начале текущего года. "В январе-октябре 2024 года рост ВВП составил 4,9%. На основании этого, мы пересмотрели прогноз роста ВВП страны в текущем году - до 4,5% с 2,5% (июньский прогноз)", - подчеркивается в информации.

Номинальный объем ВВП в текущем году агентство прогнозирует на уровне 126 млрд манатов (74 млрд долларов США).

Основным драйвером экономического роста в Азербайджане является ненефтяной сектор, который вырос на 6,8% за 10 месяцев. "Более высокие показатели в сфере грузовых и пассажирских перевозок, информационно-коммуникационных услуг и оборота розничной торговли способствовали такому росту. Мы также отмечаем положительную динамику в секторе строительства, отражающую инвестиции в Карабахском регионе", - отмечает агентство.

S&P в среднесрочной перспективе ожидает роста ненефтяного сектора Азербайджана на уровне 3-4% в год. При этом аналитики агентства считают, что структурные реформы и дальнейшие меры по экономической диверсификации могут содействовать ускорению темпов роста ненефтяного сектора.

Согласно прогнозам S&P, среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2025-2027гг составит 2%.

Номинальный объем ВВП Азербайджана на 2025 год агентство прогнозирует на уровне 127 млрд манатов (75 млрд долларов США), на 2026 год – 132 млрд манатов (78 млрд долларов), на 2027 год – 137 млрд манатов (81 млрд долларов США).

По прогнозам правительства Азербайджана рост ВВП в 2024 году составит 4,2%, в 2025 году - 3,5%, в 2026 году - 2,8%, в 2027 году - 3,8%.