S&P улучшило оценку банковского сектора Азербайджана на «позитивный»

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings улучшило оценку страновых и отраслевых рисков банковского сектора (BICRA) Азербайджана со «стабильного» на «позитивный».

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings улучшило оценку страновых и отраслевых рисков банковского сектора (BICRA) Азербайджана со «стабильного» на «позитивный».

Об этом сообщает Report со ссылкой на S&P.

"Мы пересмотрели нашу оценку BICRA для банковского сектора Азербайджана со "стабильного" на "позитивный". Положительная тенденция отраслевого риска отражает инициативы по улучшению регулирования и надзора за финансовыми институтами в стране за последние два года в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы», - отмечает агентство.

По оценкам S&P, если эти инициативы будут реализованы эффективно, то они могут еще больше усилить регулирование и надзор за банками в Азербайджане.

Вместе с тем в агентстве считают, что структура регулирования и надзора в Азербайджане слабее международных стандартов.

S&P в оценке BICRA сохранило Азербайджан в группе «8».