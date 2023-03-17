S&P сохранило рейтинг США на уровне "AA+"

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз по рейтингу стабильный.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз по рейтингу стабильный.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг страны агентство также сохранило - на уровне "A-1+".

"Суверенный рейтинг США основан на диверсифицированной и устойчивой экономике, значительной гибкости денежно-кредитной политики и уникальном статусе эмитента ведущей мировой резервной валюты", - отмечают аналитики агентства. Вместе с тем среди негативных для рейтингов факторов S&P указывает высокий уровень госдолга, говорится в релизе.

Стабильный прогноз вместе с этим указывает на ожидание агентством сохранения устойчивости экономики страны, поддерживаемой проактивной и эффективной монетарной политикой, при этом аналитики также уверены, что конгресс своевременно разрешит ситуацию с потолком госдолга.

В то же время агентство ожидает, что рост ВВП США по итогам текущего года замедлится до 0,8% с 2,1% в 2022 году, а затем показатель роста будет постепенно восстанавливаться: до 1,3% с 2024 году, до 1,7% в 2025 году и до 1,9% в 2026 году. Вместе с этим S&P прогнозирует замедление инфляции до 4,4% с 8% в 2022 году. В 2024 году показатель снизится до 2,7%, затем до 2,3%, а в 2026 году составит 2,1%.