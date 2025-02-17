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S&P прогнозирует рост кредитования в Азербайджане на 15% в 2025 году

S&P прогнозирует рост кредитования в Азербайджане на 15% в 2025 году Международное рейтинговое агентство SP Global ожидает, что кредитование в Азербайджане вырастет на 15% в 2025 году после среднего годового увеличения на 18% в 2021–2024 годах.
Финансы
17 февраля 2025 г. 10:36
S&P прогнозирует рост кредитования в Азербайджане на 15% в 2025 году

Международное рейтинговое агентство S&P Global ожидает, что кредитование в Азербайджане вырастет на 15% в 2025 году после среднего годового увеличения на 18% в 2021–2024 годах.

Как сообщает Report со ссылкой на S&P, основной фактор роста – активное расширение потребительского кредитования.

Агентство отмечает, что исторически динамика кредитования в Азербайджане тесно коррелировала с ценами на нефть.

Несмотря на высокие темпы роста, уровень задолженности частного сектора остается самым низким среди сопоставимых стран. По оценке S&P, отношение задолженности домашних хозяйств к ВВП составляет 14%, а корпоративного долга —10%.

С 1 марта 2025 года Центральный банк Азербайджана введет дополнительный контрциклический буфер капитала в размере 0,5%. Это решение обусловлено тем, что показатель кредитного разрыва (отклонение отношения кредита к ВВП от долгосрочной тенденции) превышает 2%.

Объем кредитных вложений в экономику Азербайджана на 1 января 2025 года составил 29,288 млрд манатов, увеличившись на 0,8% по сравнению с началом декабря прошлого года и на 22,1% по сравнению с началом 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке “S&P” 2025-ci ildə Azərbaycanda kreditləşmənin 15 % artacağını proqnozlaşdırır
Версия на английском языке S&P predicts 15% growth in lending in Azerbaijan in 2025

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