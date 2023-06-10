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S&P прогнозирует рост экономики Азербайджана до 2027 года в среднем на 1,4%

S&P прогнозирует рост экономики Азербайджана до 2027 года в среднем на 1,4% До 2027 года экономика Азербайджана в среднем вырастет на 1,4%.
Финансы
10 июня 2023 г. 12:56
S&P прогнозирует рост экономики Азербайджана до 2027 года в среднем на 1,4%

До 2027 года экономика Азербайджана в среднем вырастет на 1,4%.

Как передает Report, об этом сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

При этом S&P в 2023 году реальные темпы роста ВВП в стране прогнозирует на уровне 0%.

В номинальном выражении ВВП Азербайджана в 2023 году, по прогнозам, составит 131 млрд манатов (77 млрд долларов США) против 134 млрд манатов (79 млрд долларов США) в 2022 году. В 2024 году этот показатель ожидается на уровне 137 млрд манатов (81 млрд долларов США), в 2025 году - 143 млрд манатов (84 млрд долларов США), а в 2026 году - 148 млрд манатов (87 млрд долларов США).

"Экономика Азербайджана в значительной степени зависит от углеводородного сектора, при этом нефть и газ составляют 90% экспорта и около 50% ВВП. В настоящее время он получает выгоду от благоприятных цен на нефть, которые, в свою очередь, поддерживают финансовую позицию и платежный баланс Азербайджана. Учитывая расчетную среднюю цену на нефть марки Brent в размере почти 100 долларов США за баррель в 2022 году, мы ожидаем, что средние цены на нефть будут по-прежнему высокими на уровне 86 долларов США за баррель в 2023 году и 85 долларов США за баррель в последующие годы",- отмечает S&P.

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