S&P: Позиция Азербайджана по финансовым активам остается сильной

Азербайджан, в сравнении со странами Персидского залива, значительно более прозрачен в публикации подробной информации о категориях инвестиций, принадлежащих SOFAZ

После резкого сокращения ВВП Азербайджана, которое оценивается примерно в 5% в 2020 году, экономическая активность постепенно восстановится с 2021 года.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P Global Ratings по суверенным рейтингам Азербайджана.

«Мы прогнозируем, что ВВП вырастет примерно на 2,1% в 2021 году и в среднем на 3,9% в 2022-2024 годах. Рост будет поддерживаться восстановлением экспорта углеводородов, внутреннего потребления за счет налогово-бюджетных стимулов и увеличением государственных инвестиций, связанных с инвестициями правительства в Нагорный Карабах. Риски ухудшения наших прогнозов сохраняются из-за неопределенности продолжительности пандемии и ее воздействия на экономику Азербайджана», - говорится в отчете.

По мнению аналитиков S&P, в целом, отражая изменения во внешней сфере, дефицит расширенного государственного бюджета Азербайджана сократится примерно до 2% ВВП в 2021 году с примерно 6,4% в 2020 году.

«В оставшийся период нашего прогнозного горизонта до 2024 года мы прогнозируем, что сальдо бюджета постепенно вернется к профициту в 1% ВВП. Мы ожидаем, что относительно более высокие цены на нефть, поэтапное увеличение добычи сырой нефти и рост доходов, не связанных с углеводородами, по мере ослабления последствий пандемии поддержат бюджетные доходы. Тем не менее, частично компенсируя эту тенденцию, общие государственные расходы вырастут до более высоких уровней, чем предполагалось ранее, в основном из-за правительственных мер по восстановлению прилегающих территорий Нагорного Карабаха и увеличения средств, выделяемых на оборону и национальную безопасность. В госбюджете на 2021 год предусмотрено 2,2 миллиарда манатов (или около 2,9% ВВП) для финансирования восстановительных работ. Мы также понимаем, что правительство сохранит некоторые меры бюджетной поддержки, связанные с COVID-19, в 2021 году, включая предоставление государственных гарантий и кредитов предприятиям, а также продление некоторых налоговых льгот и каникул. По нашим оценкам, эти меры отражают около 0,8% ВВП 2021 года», - отмечается в отчете.

S&P считает, что позиция Азербайджана по финансовым активам остается сильной, что поддерживает суверенные рейтинги. Тем не менее, в соответствии с прогнозами фискальных потоков, агентство ожидает, что позиция государства по чистым активам постепенно сократится примерно до 40% ВВП до 2024 года с 50% в 2019 году.

«Снижение цен на углеводороды на длительный период и дальнейшее увеличение бюджетных расходов могут привести к сокращению бюджетных резервов правительства. В наших расчетах мы учитываем только внешние ликвидные активы SOFAZ; мы исключаем риски, эквивалентные 21% ВВП на 2021 год, которые может быть трудно ликвидировать в случае необходимости, например, внутренние инвестиции фонда и определенные риски в акционерном капитале за рубежом. По сравнению со многими коллегами, например, в Совете сотрудничества стран Персидского залива, Азербайджан значительно более прозрачен в публикации подробной информации о категориях инвестиций, принадлежащих SOFAZ», - говорится в отчете.