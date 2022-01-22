О нас
Report Georgia
Аудио новости

S&P: Курс азербайджанского маната сохранится на стабильном уровне

S&P: Курс азербайджанского маната сохранится на стабильном уровне В Азербайджане сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната за доллар США, поддерживаемая регулярными интервенциями Центрального банка страны на валютном рынке.
Финансы
22 января 2022 г. 11:41
S&P: Курс азербайджанского маната сохранится на стабильном уровне

В Азербайджане сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната за доллар США, поддерживаемая регулярными интервенциями Центрального банка страны на валютном рынке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings

"Тем не менее, по нашему мнению, если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими в течение длительного периода, официальные органы могут рассмотреть возможность корректировки обменного курса. Это помогло бы избежать существенной потери валютных резервов, аналогичной той, которую испытал Центральный банк в 2015 году", - говорится в сообщении.

В прогнозах S&P средний курс маната к доллару до 2026 год заложен на уровне 1,7 манатов к доллару США, что соответствует текущему курсу.

Средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составляла 71 доллар США за баррель (по сравнению с 43 долларами США за баррель в 2020 году). Агентство прогнозирует, что в 2022 году цена на нефть будет составлять в среднем 75 долларов США за баррель , 65 долларов США в 2023 году и 55 долларов США в 2024–2025 годах. В госбюджете Азербайджана на 2022 год средняя цена на нефть заложена на уровне 50 долларов США за баррель.

S&P также прокомментировало переговоры между центральными банками Азербайджана и Турции относительно планов ЦБА по предоставлению своп-линии Центробанку Турции для пополнения валютных резервов последнего.

"Хотя конкретных подробностей переговорного процесса пока нет, мы рассматриваем возможную сделку как в значительной степени политически мотивированную и не ожидаем, что она приведет к существенному истощению международных резервов ЦБА", - отмечает S&P.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке S&P predicts stable exchange rate of manat 
Версия на азербайджанском языке S&P: “Azərbaycan manatının məzənnəsi sabit saxlanacaq”

Другие новости из категории

S&P: Внешняя позиция Азербайджана смягчит неблагоприятное воздействие экономциклов на развитие экономики
S&P: Внешняя позиция Азербайджана смягчит неблагоприятное воздействие экономциклов на развитие экономики
22 января 2022 г. 12:40
S&P: Инфляция в Азербайджане до 2025 года снизится до 3%
S&P: Инфляция в Азербайджане до 2025 года снизится до 3%
22 января 2022 г. 10:53
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2022)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2022)
22 января 2022 г. 10:00
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана
S&P подтвердило кредитные рейтинги Азербайджана
22 января 2022 г. 09:39
Ключевые фондовые индексы США закрылись снижением
Ключевые фондовые индексы США закрылись снижением
22 января 2022 г. 05:22
Объявлена дата аукциона по новым облигациям факторинговой компании
Объявлена дата аукциона по новым облигациям факторинговой компании
21 января 2022 г. 14:47
Микаил Джаббаров: Поступления по акцизным налогам от ненефтяного сектора выросли на 25%
Микаил Джаббаров: Поступления по акцизным налогам от ненефтяного сектора выросли на 25%
21 января 2022 г. 14:28
Цена биткоина опустилась ниже 40 тыс. долларов
Цена биткоина опустилась ниже 40 тыс. долларов
21 января 2022 г. 14:03
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 26 %
Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос на 26 %
21 января 2022 г. 12:55
Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос на 8 %
Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос на 8 %
21 января 2022 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi