S&P: Курс азербайджанского маната сохранится на стабильном уровне

В Азербайджане сохранится де-факто привязка маната к доллару США на уровне 1,7 маната за доллар США, поддерживаемая регулярными интервенциями Центрального банка страны на валютном рынке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings

"Тем не менее, по нашему мнению, если цены на углеводороды резко упадут и останутся низкими в течение длительного периода, официальные органы могут рассмотреть возможность корректировки обменного курса. Это помогло бы избежать существенной потери валютных резервов, аналогичной той, которую испытал Центральный банк в 2015 году", - говорится в сообщении.

В прогнозах S&P средний курс маната к доллару до 2026 год заложен на уровне 1,7 манатов к доллару США, что соответствует текущему курсу.

Средняя цена на нефть марки Brent в 2021 году составляла 71 доллар США за баррель (по сравнению с 43 долларами США за баррель в 2020 году). Агентство прогнозирует, что в 2022 году цена на нефть будет составлять в среднем 75 долларов США за баррель , 65 долларов США в 2023 году и 55 долларов США в 2024–2025 годах. В госбюджете Азербайджана на 2022 год средняя цена на нефть заложена на уровне 50 долларов США за баррель.