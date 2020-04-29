S&P: Kapital Bank сможет более эффективно противостоять текущему кризису

ОАО Kapital Bank сможет более эффективно противостоять текущему кризису, чем сопоставимые с ним азербайджанские и иностранные банки, благодаря достаточным запасам капитала и ликвидности (по данным на середину апреля 2020 года).

Как передает Report со ссылкой на отчет международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, рейтинги Kapital Bank по-прежнему на одну ступень выше базового уровня рейтинга коммерческих банков, ведущих деятельность в Азербайджане («b+»).

"По нашему мнению, комбинированная оценка капитализации и позиции по риску Kapital Bank лучше, чем у сопоставимых азербайджанских и некоторых иностранных финансовых институтов. Мы ожидаем, что в 2020-2021 гг. объем проблемных кредитов банка может увеличиться с 5% совокупных кредитов по данным на конец 2019 года, однако этот показатель по-прежнему лучше, чем у сопоставимых организаций.

Мы прогнозируем, что невысокие темпы роста кредитного портфеля банка в 2020-2021 гг., скорее всего, позволят снизить давление на показатели капитализации, которые, как мы ожидаем, останутся адекватными, несмотря на отсутствие запланированных вливаний капитала. По нашим прогнозам, банк сохранит свои позиции как третьего по величине банка Азербайджана и значительную рыночную долю в сегменте розничных кредитов и депозитов в банковском секторе страны. В рамках нашего базового сценария мы полагаем, что банк будет поддерживать в целом стабильную базу депозитов розничных клиентов и организаций, связанных с государством, а также значительные резервы ликвидности", - говорится в отчете агентства.

Авторы отчета считают повышение рейтингов Kapital Bank или пересмотр прогноза по ним на «Позитивный» маловероятными в ближайшие 12 месяцев, но "возможны в долгосрочной перспективе, если банк продемонстрирует более высокие показатели по итогам 2020 года, чем сопоставимые азербайджанские и иностранные банки, включая более устойчивые и менее волатильные показатели операционной деятельности, более значительные запасы капитала и адекватные показатели ликвидности".

Отметим, что в рамках этого рейтингового действия S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Kapital Bank с «Позитивного» на «Стабильный», что отражает мнение агентства о том, что резкое замедление темпов экономического роста и пандемия COVID-19, скорее всего, окажут сдерживающее влияние на развитие новых направлений бизнеса, а также показатели прибыльности и качества активов банка в 2020 году.