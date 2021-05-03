О нас
Report Georgia
Аудио новости

С начала этого года активы ГНФАР снизились на 2%

С начала этого года активы ГНФАР снизились на 2% Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 2 027,53 млн манатов
Финансы
3 мая 2021 г. 15:45
С начала этого года активы ГНФАР снизились на 2%

В I квартале текущего года доходы бюджета Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составили 3 182,1 млн манатов, расходы бюджета - 2 519,9 млн манатов.

Как сообщили Report в ГНФАР, за отчетный период доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов составили 2 468,1 млн манатов, в том числе от продажи прибыльной нефти и газа - 1 696,6 млн манатов, бонусные выплаты - 765,9 млн манатов, транзитные доходы - 5,6 млн манатов. ГНФАР заработал на управлении средствами 714 млн манатов.

Внебюджетные доходы фонда из-за изменения курса валют составили 2 027,53 млн манатов.

За этот период трансферт в государственный бюджет в рамках исполнения бюджета на 2021 год составил 2 513,7 млн манатов. На финансирование "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы" выделено 0,7 млн манатов. А расходы, связанные с управлением Госнефтефонда, составили 5,5 млн манатов.

Активы ГНФАР сократились по сравнению с началом года на 1,8% и на 1 апреля составили 42 761,3 млн долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SOFAZ assets drop 2%
Версия на азербайджанском языке Bu ilin əvvəlindən ARDNF-in aktivləri 2% azalıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Скончался Балоглан Ашрафов
Скончался Балоглан Ашрафов
27 апреля 2021 г. 00:49
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
Сын Азада Рагимова: Просим вас проявить понимание и не приходить на похороны
1 мая 2021 г. 10:33
Балоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
ФотоБалоглан Ашрафов будет похоронен в Масаллы
27 апреля 2021 г. 02:48
Скончался Азад Рагимов
Скончался Азад Рагимов
30 апреля 2021 г. 23:25
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
Ахалтекинец - конь Великой Победы!
28 апреля 2021 г. 10:44
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
Минздрав Кыргызстана заявил о 31 погибшем в результате пограничного конфликта
30 апреля 2021 г. 16:19
Арестован пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные территории гражданин России
Арестован пытавшийся незаконно проникнуть на освобожденные территории гражданин России
26 апреля 2021 г. 19:49
В Украине отметили 98-летие со дня рождения академика Зарифы Алиевой
ФотоВ Украине отметили 98-летие со дня рождения академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2021 г. 17:26
В Баку оборвался трос грузового крана: Один человек погиб, один ранен
В Баку оборвался трос грузового крана: Один человек погиб, один ранен
26 апреля 2021 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi