Названа дата устранения двойного налогообложения между Азербайджаном и Туркменистаном

Применение Соглашения об устранении двойного налогообложения в отношение налогов на доходы и имущество между Азербайджаном и Туркменистаном начинается с первого января 2020 года.

Как сообщили Report в министерстве по налогам Азербайджана, соглашение распространяется в Туркменистане на три вида налога - налог на прибыль (доход) юридических лиц, налог на доходы физических лиц и налог на имущество, а в Азербайджане на четыре вида налога - налог на прибыль юридических лиц, налог на доходы физических лиц, налог на имущество и земельный налог.

Данное соглашение было подписано 22 ноября 2018 года в Ашхабаде, а вступило в силу с 12 марта 2019 года.

На сегодня Азербайджан подписал соглашения об устранении двойного налогообложения с 55 странами. Из них с Марокко, Испанией и Иорданией еще не определены даты вступления в силу и начала применения соглашений.