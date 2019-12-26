В Азербайджане ужесточается контроль за страхованием объектов коммерческой недвижимости

С января 2020 года контроль за наличием у нежилых объектов в Азербайджане договора об обязательном страховании недвижимости ужесточится.

Как сообщает Report, это связано с тем, что Государственная служба пожарного надзора при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана с будущего года уже сможет вновь проводить проверки деятельности предпринимателей в сфере пожарного контроля в соответствии с поправками в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", утвержденных Президентом Азербайджана от 30 мая 2019 мая. Поскольку пожар также является страховым случаем, то при отсутствии страховых договоров в отношении владельцев объектов будут применяться штрафные санкции.

Нужно забыть о принципе «О нас позаботятся»

Вопрос страхования имущества сегодня приобретает наибольшую актуальность в связи с наблюдающимися природными катаклизмами. Понятно, от самого стихийного бедствия застраховаться невозможно, так как оно относится к так называемым "обстоятельствам непреодолимой силы" и входит в список фундаментальных рисков в сфере страхования. Но ущерб, порожденный стихийным бедствием, можно застраховать.



После наводнений, вызванных паводками рек Кура и Араз весной 2010 года, прошло уже более 9 лет. Для ликвидации последствий наводнения из государственного бюджета было выделено более 460 млн манатов. А для ликвидации последствий землетрясения, произошедшего в мае 2012 года в Гах-Загатальском регионе Азербайджана, по инициативе и указанию главы государства было выделено в общей сложности 420 млн манатов, которые были направлены на решение проблем пострадавших граждан. Напомним, что в результате землетрясения серьезно пострадали жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты в Загатальском, Балакенском и Гахском районах Азербайджана.



Несмотря на то, что за счет этих средств в районах наводнений были также выданы компенсации пострадавшим, их объем не покрывал весь ущерб. В соответствии с решением правительства, в случае стихийного бедствия, сумма помощи, оказываемой государством, не должна превышать 20% от размера ущерба. То есть, МЧС может построить для пострадавшей семьи дом в том случае, если он находится в аварийном состоянии, но государство не намерено полностью покрывать расходы на ремонт жилья, что еще раз наглядно подтверждает преимущество страхования.

Хотя обязательное страхование недвижимого имущества в Азербайджане было введено с конца 2011 года, но до сих пор государство продолжает возмещать ущерб от последствий стихийных бедствий. Причем это происходило, как и при землетрясении в Шамахе, Агсу, Исмаиллах в начале 2019 года, так и при пожаре в торговом центре Diqlas, Из-за отсутствия страховки на движимое и недвижимое имущество предпринимателей, работающих в этом торговом центре, ущерб был возмещен за счет бюджетных средств.

Хотя и до этого вспыхивали пожары на объектах торговли, но именно после Diqlas наблюдалась некоторая оживленность среди предпринимателей, желающих застраховать свое имущество. Вместе с тем, после недавнего трагического события на рынке стройматериалов EuroHome, мы вновь стали свидетелями прежней картины. При наличии страховки ущерб был бы возмещен страховыми компаниями, но как видно компенсировать потери предпринимателей придется руководству рынка стройматериалов EuroHome.

А от государства вновь ждать выплаты компенсаций, уже вряд ли стоит. Правда в исключительных случаях государство не намерено все же оставлять без поддержки население, но на эту помощь могут рассчитывать малоимущие слои общества.

Так по этому поводу Президент Ильхам Алиев 19 декабря в ходе совещания, посвященного итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам, сказал: «Каждый из торговых объектов должен быть застрахован, чтобы если завтра произойдет несчастный случай, пожар, можно было обратиться в страховую компанию. А то происходит пожар, сами же виноваты, но приходят и говорят: пусть государство даст деньги. В какой стране есть такое? В какой стране государство выплачивает частному предпринимателю пособие в связи с несчастным случаем? Ничего подобного нигде нет. Каждый страхует свое имущество, собственность, а если произойдет несчастный случай, то страховая компания оплачивает это, вот и все. У нас тоже должно быть так. Я отношу это к частным компаниям, торговым объектам и предупреждаю, если где-то в результате наводнения, пожара что-то тонет и горит, то не следует надеяться на поддержку государства.

Правда, в отдельных случаях мы помогаем самым бедным, самым неимущим слоям. Но почему государство должно оказывать помощь предпринимателям, владеющим дорогими машинами, имениями, виллами? Это ведь несправедливо. Кому государство должно помогать – тому, кто нуждается. Человек, имеющий деньги, сам должен помогать неимущим. Я неоднократно говорил об этом предпринимателям, они должны чувствовать социальную ответственность. Они зарабатывают деньги, государство создало условия. Где еще есть такие условия?»

А как же на Западе?

В большинстве развитых стран даже ущерб, причиненный в результате стихийных бедствий, компенсируется страховыми компаниями. Государство вмешивается в этот вопрос в исключительных случаях. Например, в 2002 году после наводнения в провинции Саксония (Германия), выяснилось, что, хотя большинство недвижимости застраховано, среди страховых рисков наводнения не значатся, поэтому лишь немногие владельцы собственности смогли получить компенсацию. В результате убытки были оплачены государством. Но было объявлено, что это в последний раз, и впредь граждане должны страховать имущество и от наводнений. Параллельно была проведена просветительская кампания о важности страхования от наводнений и других стихийных бедствий.

Обязательное страхование – это не налог

О ситуации на рынке страхования недвижимого имущества коммерческих объектов рассказал Report глава Ассоциации страховщиков Азербайджана Азер Алиев.

«Желание страховать свое имущество среди бизнесменов повысилось, и страховые компании готовы оперативно реагировать на появившиеся запросы. Не секрет, на всех них повлияли события, в результате которых некоторые их коллеги понесли серьезные материальные убытки.

Думаю, более 90% всех крупных и средних коммерческих объектов в стране уже застраховано. Вопрос в другом. На какую стоимость они застрахованы? Не секрет, что более половины этих объектов застрахованы не на полную стоимость, т. е. к ним применен принцип недострахования. В случае наступления страхового события возмещение ущерба будет произведено в пропорции оплаченной премии. Почему такое происходит? А потому что владелец объекта воспринимает обязательное страхование своей коммерческой недвижимости исключительно как налог (чем меньше его заплатит, тем счастливее себя чувствует), и не воспринимает его как инструмент управления риском своей бизнес деятельности.

Для надзорного органа же важно, чтобы объект был застрахован, поэтому он не вдается в детали застрахован ли объект полностью или нет. Наступает страховой случай, застрахованному наносится ущерб и в момент выплаты, потерпевший получает возмещение, которое в разы меньше ожидаемого».

Глава Ассоциации страховщиков Азербайджана Азер Алиев: "Бизнесмен должен понять, что страхование - это инструмент, в результате которого он перекладывает часть своих финансовых потерь на страховую компанию и таким образом защищает свой бизнес от убытков".

А.Алиев считает, что недавние события, произошедшие на различных торговых объектах лишнее тому подтверждение: «Поэтому очень важно, доносить до населения необходимость полного страхования объектов, а не экономить какие-то сотни манат в год и делать недострахование. Наилучшим способом, каким можно убедить бизнесменов страховать свое имущество — это их образование в вопросах управления рисками. Нужно донести до них, что страхование - это инструмент, в результате которого бизнесмен перекладывает часть своих финансовых потерь на страховую компанию и таким образом защищает свой бизнес от убытков.

К сожалению, понижение тарифов не даст стимула для страхования коммерческих объектов. У нас на рынке цена данного вида страхования и так очень низкая по отношению к тем рискам, которые покрываются страховым полисом».

Что касается механизма учета наличия полисов обязательного страхования коммерческих объектов, то как отметил глава ассоциации, сегодня в стране он поставлен более качественно, нежели система контроля учета наличия страховых полисов у некоммерческих жилых объектов: «Надзор за наличием страховых полисов у коммерческих объектов осуществляет Министерство по чрезвычайным ситуациям, и оно же вправе налагать штрафные санкции».

Согласно пункту 469.1 Кодекса об административных правонарушениях, размер штрафа в случае отсутствия договора об обязательном страховании для должностных лиц составляет 80 манат, а для юридических лиц –200 манат.



Как бизнесу обезопасить себя?

В соответствии с законом «Об обязательном страховании», страхование имущества или гражданской ответственности в связи с эксплуатацией имущества в Азербайджане является обязательным.

Однако, как отмечает исполнительный директор Бюро обязательного страхования (ISB) Рашада Ахмедова, люди проявляют равнодушие в вопросе собственных рисков: Мы убедились на примере случая с пожаром в торговом центре Diqlas. Важная часть потерь была связана с товарами, принадлежащими владельцам. Как известно, страхование товаров не предусмотрено законом об обязательном страховании, оно должно было быть добровольным. Из-за отсутствия данного вида страхования, указом Президента ущерб был возмещен за счет бюджетных средств.

Исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов: "Люди проявляют равнодушие в вопросе собственных рисков".

Страховой агент должен определить, какой вид страхования необходим клиенту, и убедить его приобрести этот продукт. Предприниматель магазина с продуктами питания на 20–30 тысяч манатов может обезопасить себя от экономической катастрофы, уплачивая 100-150 манатов в год. Людям следует объяснить внутреннюю "кухню" страховых компаний. То есть их не должно удивлять, что страховая компания с капиталом в 10 млн манатов страхует торговый объект стоимостью в 100 млн манатов. Ситуация со страхованием недвижимости частных лиц также неудовлетворительная. Страховка есть только у одного из 10 человек, нуждающихся в ней».

Данная ситуация лишь подтверждает необходимость проведения страховыми компаниями широкомасштабной работы по просвещения населения. А население, в свою очередь, прежде чем подписывать документы и платить деньги, внимательно должно ознакомиться со страховым договором, изучить условия страхования, четко усвоить, что и от чего страхуется, и что делать при наступлении страхового случая. Может получиться и так: вы застраховали свой объект только от пожара, а он пострадал от удара молнии. Имущество пострадало, а возмещения вы не получите - не тот страховой случай. Также можно остаться без страхового возмещения, если вовремя не

сообщить о ЧП в страховую компанию и не вызвать представителей МЧС.

