    Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос более чем на 18%

    Финансы
    • 29 сентября, 2025
    • 15:20
    Рынок страхования жизни в Азербайджане вырос более чем на 18%

    В Азербайджане за январь–август 2025 года по видам страхования жизни собрано 593,8 млн манатов страховых взносов, что на 18,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    За отчетный период выплаты по видам страхования жизни увеличились на 28,2% и достигли 427,189 млн манатов.

    Таким образом, из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке страхования жизни за 8 месяцев, 71,9 маната были возвращены клиентам. Год назад этот показатель составлял 66,3 маната.

    Напомним, что за январь-август этого года 16 страховыми компаниями Азербайджана были собраны страховые взносы на сумму 1 млрд 48,074 млн манатов (на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

    Объем выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составил 603,414 млн манатов (+21,1%).

    За 8 месяцев из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, 57,6 маната было выплачено. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 53,7 маната.

    Лента новостей