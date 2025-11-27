Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%

В Азербайджане в январе-октябре текущего года собрано 301,33 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Сумма выплат по обязательным видам страхования за отчетный период составила 120,841 млн манатов, что на 7,8% больше, чем годом ранее.

За 10 месяцев текущего года на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, пришлось 40,1 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 39,6 маната.