Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%

    Финансы
    • 27 ноября, 2025
    • 17:12
    Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос почти на 7%

    В Азербайджане в январе-октябре текущего года собрано 301,33 млн манатов страховых взносов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Сумма выплат по обязательным видам страхования за отчетный период составила 120,841 млн манатов, что на 7,8% больше, чем годом ранее.

    За 10 месяцев текущего года на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке обязательного страхования, пришлось 40,1 маната выплат. Год назад этот показатель составлял 39,6 маната.

    обязательное страхование ЦБА выплаты взносы
    Azərbaycanda icbari sığorta bazarı 7 %-ə yaxın böyüyüb
    Azerbaijan sees nearly 7% growth in compulsory insurance market

    Последние новости

    18:08

    ЦАХАЛ нанес серию авиаударов по объектам "Хезболлы" в Южном Ливане

    Другие страны
    18:07

    Джейхун Байрамов принял участие в круглом столе в Aspen Institute Italia

    Внешняя политика
    17:46

    Путин: Прекращение огня произойдет только после отвода украинских войск

    Другие страны
    17:45

    ACG должна определиться с намерениями по покупке Anglo Asian до 24 декабря

    Бизнес
    17:40

    Путин: Американская делегация посетит Москву на следующей неделе

    В регионе
    17:37

    МИД Азербайджана соболезнует КНР в связи с многочисленными жертвами при пожаре в Гонконге

    Внешняя политика
    17:36

    АПБА: За десять месяцев зарегистрировано 42 случая пищевого отравления

    Здоровье
    17:35

    Путин назвал ложью заявления о планах РФ напасть на Европу

    В регионе
    17:30

    Президент РФ: Никаких проектов мирного договора по Украине не было

    В регионе
    Лента новостей