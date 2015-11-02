​Рынок обязательного страхования автомобилей в Азербайджане сократился

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В октябре текущего года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зафиксировано 80 880 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 12 808 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях.

За указанный период сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила 6,6 млн. манатов. Наблюдается сокращение количества договоров обязательного страхования на 12%, а суммы страховых взносов - на 11% по сравнению с октябрем прошлого года.

В целом, за январь-октябрь текущего года в информационной системе БОС было зафиксировано 826 744 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Из них 145 726 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За указанный период общая сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила 65 млн. манатов. Количество договоров обязательного страхования выросло на 6%, а суммы страховых взносов - на 10% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.