Рынок обязательного автострахования в Азербайджане вырос на 4%

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В 2016 году в информационной системе Бюро обязательного страхования Азербайджана (БОС) заключено 996 632 договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Сумма страховых взносов по договорам ОСАГО составила 79,8 млн. манатов.

Как сообщили Report из БОС, из них 130 655 составили договора по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях.

Количество договоров ОСАГО в годовом исчислении выросло на 3,3%, сумма - на 4,4%. В 2016 году среднегодовой взнос составил 88 манатов.

Отметим, что в настоящее время 13 компаний в Азербайджане заняты в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.