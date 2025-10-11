Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля
Финансы
- 11 октября, 2025
- 04:19
Обвал рынка криптовалют, последовавший за заявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении Китая, стал крупнейшим с начала апреля.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, биткоин, крупнейшая по капитализации криптовалюта, снизился более чем на 12% после публикации заявления Трампа на платформе Truth Social, после чего падение прекратилось.
Как отмечает Bloomberg, в течение часа после заявления Трампа было ликвидировано свыше $6 млрд на криптовалютных позициях.
Последние новости
04:19
Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреляФинансы
03:58
В США заявили о нежелании торговой войны с КитаемДругие страны
03:23
Трамп заявил, что не отменил встречу с Си ЦзиньпиномДругие страны
02:44
На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясенияДругие страны
02:10
Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-приИндивидуальные
01:59
СМИ: ОАЭ потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для сектора ГазаДругие страны
01:27
Трамп: США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНРДругие страны
01:03
ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоныФутбол
00:51
Видео