Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля

Обвал рынка криптовалют, последовавший за заявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении Китая, стал крупнейшим с начала апреля.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, биткоин, крупнейшая по капитализации криптовалюта, снизился более чем на 12% после публикации заявления Трампа на платформе Truth Social, после чего падение прекратилось.

Как отмечает Bloomberg, в течение часа после заявления Трампа было ликвидировано свыше $6 млрд на криптовалютных позициях.