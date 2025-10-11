Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля

    Финансы
    • 11 октября, 2025
    • 04:19
    Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля

    Обвал рынка криптовалют, последовавший за заявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении Китая, стал крупнейшим с начала апреля.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, биткоин, крупнейшая по капитализации криптовалюта, снизился более чем на 12% после публикации заявления Трампа на платформе Truth Social, после чего падение прекратилось.

    Как отмечает Bloomberg, в течение часа после заявления Трампа было ликвидировано свыше $6 млрд на криптовалютных позициях.

    криптовалюта обвал
    Kriptovalyuta bazarında apreldən bəri ən böyük eniş qeydə alınıb

    Последние новости

    04:19

    Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля

    Финансы
    03:58

    В США заявили о нежелании торговой войны с Китаем

    Другие страны
    03:23

    Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    02:44

    На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

    Другие страны
    02:10

    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при

    Индивидуальные
    01:59

    СМИ: ОАЭ потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для сектора Газа

    Другие страны
    01:27

    Трамп: США 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР

    Другие страны
    01:03

    ЧМ-2026: Состоялось еще 8 матчей отборочного этапа еврозоны

    Футбол
    00:51
    Видео

    ЧМ-2026: Сборная Азербайджана проиграла Франции на выезде - ОБНОВЛЕНО-5

    Футбол
    Лента новостей