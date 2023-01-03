Рынок имущественного страхования вырос на 15%

За январь-ноябрь прошлого года страховые взносы составили 157,893 млн манатов.

За январь-ноябрь прошлого года взносы по имущественному страхованию составили 157,893 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 15 % больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Сумма выплат по имущественному страхованию, осуществленных за отчетный период, составила 18,885 млн манатов. Это на 9,2 % меньше, чем годом ранее.

За отчетный период на каждые 100 собранных на страховом рынке взносов выплаты составили 12 манатов. За аналогичный период позапрошлого года этот показатель составил 15,2 маната.

Напомним, что за 11 месяцев прошлого года по линии 20 страховых компаний в Азербайджане было собрано страховых взносов на сумму 875,132 млн манатов. Это на 14% больше, чем за аналогичный период позапрошлого года.

Сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями за отчетный период, составила 400,953 млн манатов. Это на 6,7% меньше, чем годом ранее.