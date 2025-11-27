Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос на 15%
Финансы
- 27 ноября, 2025
- 17:13
В Азербайджане в январе-октябре этого года премии страховщиков по добровольным видам страхования составили 954,643 млн манатов, что на 15,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 651,761 млн манатов, что на 27,7% больше, чем годом ранее.
Таким образом, за 10 месяцев на каждые 100 манат премий по добровольным видам страхования выплаты составили 68,3 маната. В январе-октябре 2024 года этот показатель составил 61,5 маната.
