Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос более чем на 14%

    Финансы
    • 02 мая, 2026
    • 10:47
    Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос более чем на 14%

    В Азербайджане в январе-марте 2026 года за счет добровольных видов страхования собрано 352,277 млн ​​манатов страховых взносов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

    За отчетный период сумма выплат по видам добровольного страхования составила 180,319 млн манатов, что на 34,5% больше, чем годом ранее.

    Таким образом, за 3 месяца выплачено 51,2 маната страховых взносов на каждые 100 манатов, собранных с рынка добровольного страхования. Годом ранее этот показатель составлял 43,5 маната.

    Напомним, что в январе-марте по линии 16 страховых компаний в Азербайджане собрано 417,753 млн манатов страховых взносов, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 218,456 млн манатов, что на 33,2% больше, чем в предыдущем году.

    За 3 месяца из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, уплачено 52,3 маната. Год назад этот показатель составлял 41,1 маната.

    Рынок добровольного страхования Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 14 %-dən çox böyüyüb

    Последние новости

    00:50

    Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой Мотэги

    В регионе
    00:16

    Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТО

    Другие страны
    23:48

    Франция надеется на достижение мира между США и Ираном

    В регионе
    23:25
    Фото

    ОЗА провела международную конференцию по правам беженцев

    Внешняя политика
    23:13

    Танкер с индийским грузом пересек Ормузский пролив

    Другие страны
    22:59
    Фото

    В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человек

    Инфраструктура
    22:40
    Фото

    В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спорту

    Спорт
    22:33

    Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    22:18

    Эльдар Расулов: Фестиваль WUF13 будет организован и в других регионах Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей