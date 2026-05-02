Рынок добровольного страхования в Азербайджане вырос более чем на 14%

В Азербайджане в январе-марте 2026 года за счет добровольных видов страхования собрано 352,277 млн ​​манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 14,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

За отчетный период сумма выплат по видам добровольного страхования составила 180,319 млн манатов, что на 34,5% больше, чем годом ранее.

Таким образом, за 3 месяца выплачено 51,2 маната страховых взносов на каждые 100 манатов, собранных с рынка добровольного страхования. Годом ранее этот показатель составлял 43,5 маната.

Напомним, что в январе-марте по линии 16 страховых компаний в Азербайджане собрано 417,753 млн манатов страховых взносов, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сумма выплат, произведенных страховыми компаниями за отчетный период, составила 218,456 млн манатов, что на 33,2% больше, чем в предыдущем году.

За 3 месяца из каждых 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, уплачено 52,3 маната. Год назад этот показатель составлял 41,1 маната.