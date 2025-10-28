Рынок ценных бумаг Азербайджана вырос почти на 35%

На рынке ценных бумаг Азербайджана в январе-сентябре текущего года осуществлены операции на сумму 51 млрд 339,1 млн манатов, что на 34,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Центральный банк Азербайджана.

5 млрд 694 млн манатов из этой суммы сформировались на первичном рынке (на 5,2% меньше), а 45 млрд 645,1 млн манатов - на вторичном рынке (на 41,9% больше).

В отчетный период на рынке ценных бумаг заключена 23 581 сделка, что на 61,4 % меньше в годовом сравнении. Из этих сделок 2 948 пришлось на первичный рынок (в 17,35 раз меньше), а 20 633 - на вторичный рынок (в 2,1 раза больше).

За 9 месяцев на рынке ценных бумаг 973 или 4,1% заключенных сделок пришлось на государственные ценные бумаги, 17 534 или 74,4% - на корпоративные ценные бумаги, а 5 074 или 21,5% - на операции репо, что соответственно на 54%, 66,5% и 23,1% меньше в годовом сравнении.