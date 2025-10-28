İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 35 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2025
    • 12:21
    Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 35 %-ə yaxın böyüyüb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında 51 milyard 339,1 milyon manatlıq əməliyyat aparılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 34,5 % çoxdur.

    9 aylıq göstəricinin 5 milyard 694 milyon manatlıq hissəsi ilkin bazarda (5,2 % az), 45 milyard 645,1 milyon manatlıq hissəsi isə təkrar bazarda (41,9 % çox) formalaşıb.

    Hesabat dövründə qiymətli kağızlar bazarında 23 581 əqd bağlanılıb. Bu, illik müqayisədə 61,4 % azdır. Əqdlərin 2 948-i ilkin bazarın (17,35 dəfə az), 20 633-ü isə təkrar bazarın (2,1 dəfə çox) payına düşüb.

    Xəbər yenilənəcək ...

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı qiymətli kağızlar

    Son xəbərlər

    12:41

    Ermənistanda 100-dən artıq dələduzluq epizodunda adı hallanan şübhəli həbs edilib

    Region
    12:40

    Şəhid Abdulla Quliyevin qardaşı: Şuşa döyüşlərində könüllü iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:39

    Bərdədə avtoqəzada ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:37
    Foto

    Sumqayıtda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Lətif Şahhüseynov dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:35

    Azad Mirzəcanzadə inkişaf proqramının üçüncü dalğasının qeydiyyat müddəti uzadılıb

    Elm və təhsil
    12:32
    Foto

    ADA Universitetinin "Bank of Baku" ilə reallaşdırdığı "Mini-MBA" proqramı uğurla yekunlaşdı

    Maliyyə
    12:31

    Gürcüstan və Ermənistan parlament nümayəndələri regiondakı sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    12:25

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:25

    Bir milyon manatdan artıq pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilənlərə hökm oxunub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti