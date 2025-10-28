Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 35 %-ə yaxın böyüyüb
Maliyyə
28 oktyabr, 2025
- 12:21
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarında 51 milyard 339,1 milyon manatlıq əməliyyat aparılıb.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 34,5 % çoxdur.
9 aylıq göstəricinin 5 milyard 694 milyon manatlıq hissəsi ilkin bazarda (5,2 % az), 45 milyard 645,1 milyon manatlıq hissəsi isə təkrar bazarda (41,9 % çox) formalaşıb.
Hesabat dövründə qiymətli kağızlar bazarında 23 581 əqd bağlanılıb. Bu, illik müqayisədə 61,4 % azdır. Əqdlərin 2 948-i ilkin bazarın (17,35 dəfə az), 20 633-ü isə təkrar bazarın (2,1 dəfə çox) payına düşüb.
Xəbər yenilənəcək ...
