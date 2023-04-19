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Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 35%

Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 35% В первом квартале текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было совершено операций на сумму 3 млрд 448,3 млн манатов.
Финансы
19 апреля 2023 г. 16:34
Рынок ценных бумаг Азербайджана сократился на 35%

В первом квартале текущего года на рынке ценных бумаг Азербайджана было совершено операций на сумму 3 млрд 448,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 34,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 1 млрд 000,5 млн манатов сформировано на первичном рынке (в 2,9 раза меньше), 2 млрд 447,8 млн манатов - на вторичном рынке (на 0,9% больше).

За отчетный период на рынке ценных бумаг было заключено 2 850 сделок. Это на 4,1% меньше, чем год назад. 421 сделка пришлась на первичный рынок (на 18,6% меньше), а 2 429 - на вторичный рынок (на 1% меньше).

В январе-марте на долю государственных ценных бумаг пришлось 1 млрд 044,9 млн манатов или 30,3% операций на рынке ценных бумаг Азербайджана, корпоративных ценных бумаг - 438,6 млн манатов или 12,7%, операций РЕПО - 1 964,8 млн манатов или 60%. Это в 2,6 раза меньше, на 7,8% больше и на 8,2% меньше, чем год назад.

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