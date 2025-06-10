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Рынок аудита в Азербайджане вырос более чем на 15%

Рынок аудита в Азербайджане вырос более чем на 15% Рынок аудита в Азербайджане вырос более чем на 15%
Финансы
10 июня 2025 г. 11:51
Рынок аудита в Азербайджане вырос более чем на 15%

В 2024 году аудиторские организации и независимые аудиторы в Азербайджане заключили 7 193 договора на сумму 153,4 млн манатов, что на 15,2% больше и на 0,5% меньше соответственно по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Палату аудиторов.

Таким образом, в прошлом году средняя стоимость одного договора на аудиторском рынке составила 21,3 тыс. манатов, что на 15,8% больше, чем в предыдущем.

В отчетном периоде доля Большой четверки ("Deloitte", "PricewaterhouseCoopers", "Ernst & Young" и KPMG) в заключенных договорах составила 64,1% по сумме и 15,1% по количеству, что на 4,8 и 1,3 процентных пункта больше соответственно в годовом сравнении.

В течение 2024 года из заключенных договоров были выполнены 6 353 на сумму 117,9 млн манатов, что на 23,8% и 0,7% меньше соответственно по сравнению с 2023 годом.

Таким образом, в 2024 году средняя стоимость одного выполненного договора на аудиторском рынке составила 18,5 тыс. манатов, что на 24,2% больше, чем в предыдущем году.

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Версия на азербайджанском языке Ölkənin audit bazarı 15 %-dən çox böyüyüb

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