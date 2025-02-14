Рынок акций России открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президентов России и США.

Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренный рост на ожиданиях снижения геополитических рисков после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора президентов России и США.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

Поддержку российским акциям оказывают также растущие цены на нефть и в целом благоприятная конъюнктура мировых фондовых площадок. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос почти на 0,5% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

Утром индекс Мосбиржи составил 3 222,06 пункта (+0,47%). Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным значительно продвинулся поиске в решения, которое помогло бы завершить конфликт в Украине.

Между тем, американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали новые шаги президента США в сфере внешней торговли.

Статданные показали максимальное с февраля 2023 года повышение цен производителей в США в январе. Индекс PPI вырос на 3,5% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Декабрьские данные были пересмотрены, прежде сообщалось о подъеме индекса PPI на 3,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост цен производителей в январе на 3,2%.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует позитивную динамику (+0,12%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США в конце недели.