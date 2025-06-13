Рынки акций Европы падают на ударах Израиля

Европейские рынки акций падают на торгах в пятницу, основное внимание инвесторов направлено на ситуацию на Ближнем Востоке.

Европейские рынки акций падают на торгах в пятницу, основное внимание инвесторов направлено на ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 13:24 по Баку снизился на 0,87% - до 545,07 пункта.

Британский FTSE 100 теряет 0,46%, германский DAX - 1,39%, французский CAC 40 - 1,05%, итальянский FTSE MIB - 1,43%, испанский IBEX 35 - 1,53%.

Трейдеры также оценивают статданные.

Акции датской Novo Nordisk дорожают на 2,4% после объявления о планах перевести экспериментальный препарат для контроля веса Amycretin на позднюю стадию разработки. В ходе торгов капитализация фармкомпании достигла $365 млрд, что позволило ей вновь стать самой дорогой публичной компанией в Европе.

Бумаги прежнего лидера - германского разработчика программного обеспечения SAP - дешевеют на 2%.

Рыночная стоимость нефтяных гигантов увеличивается вслед за взлетом цен на нефть: BP plc - на 2,7%, Shell и TotalEnergies - на 1,5%.

Котировки акций британской горно-металлургической Adriatic Metals повышаются на 4,2% после новостей о ее покупке канадской компанией Dundee Precious Metals за $1,3 млрд.

Авиаперевозчики сокращают капитализацию после новостей о крушении самолета Boeing в Индии и на фоне связанных с ситуацией на Ближнем Востоке рисков, в том числе Air France-KLM - на 4%, IAG - на 4,5%, easyJet и Lufthansa - на 3,6%, Finnair - на 3,9%, Ryanair - на 3,1%.

Бумаги горнодобывающих Antofagasta и Anlgo American теряют в цене в Лондоне 3% и 2,3% соответственно.

В числе лидеров падения во Франкфурте находятся акции автомобильных Porsche AG (-2,6%), Volkswagen (-2,5%) и BMW AG (-2,4%), а также производителя шин Continental (-2,6%).

На торгах в Париже заметно снижается рыночная стоимость производителей товаров класса "люкс": Kering и Hermes - на 2,1%, LVMH - на 2%.