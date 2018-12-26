Руководство Национального депозитарного центра вновь сформировано

26 декабря, 2018 17:42

https://report.az/storage/news/b5f7074d026e3ec10a2ac4e277a40534/b7504d13-3bcd-47f2-a242-0d92ec84038d_292.jpg Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось внеочередное заседание Наблюдательного совета Национального депозитарного центра (НДЦ). Как сообщает Report, на заседании сформирован новый состав правления НДЦ. Исполняющий обязанности председателя правления Араз Исмаил оглу Алиев назначен председателем, исполняющая обязанности члена правления Лейла Хыдырняби гызы Гаралова утверждена в этой должности. Кроме того, исполняющие обязанности членов правления Васиф Октай оглу Салимов и Ильгар Магеррам оглу Гурбанов отстранены от руководства, новым членом избран Мушфик Разик оглу Ахмедли.

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