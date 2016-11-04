Руфат Асланлы: Закрытие какого-либо банка не стоит на повестке дня

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы прокомментировал журналистам слухи о закрытии еще одного коммерческого банка Азербайджана.

Как сообщает Report, председатель Палаты отметил, что закрытие какого-либо банка не стоит на повестке дня: “Нашей целью сейчас является обеспечение устойчивости банков. Ряд банков имели проблемы с капиталом. Мы встретились с их акционерами. Часть из них не предприняла никаких мер по устранению проблем и их лицензии были аннулированы. Некоторые довели объем капитала до нужного уровня. Несколько отличалась ситуация с Bank Standard. Меры по оздоровлению банка не принесли результатов, и нам пришлось отозвать лицензию на основе обращения банка-санатора. Серьезных проблем с другими банками нет”.

Р.Асланлы также добавил, что вкладчикам Bank Standard уже компенсировано 380 млн манатов (примерно 83% - Report) из предусмотренных 460 млн манатов.