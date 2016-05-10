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    ​Руфат Асланлы: Требования о невыдаче валютных кредитов остаются в силе

    Обсуждения вопроса ипотечных кредитов на правительственном уровне находятся на стадии завершения

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Требования о невыдаче валютных кредитов в Азербайджане, с некоторыми исключениями, остаются в силе. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы.

    По словам Р.Асланлы, распространенная в СМИ от его имени информация о том, что в Азербайджане не может быть внедрен исламский банкинг, не соответствует действительности.

    Помимо этого, глава Палаты отметил, что ожидаются новшества в сфере ипотечного кредитования: "Президент Ильхам Алиев дал особое поручение по реорганизации Ипотечного фонда. Обсуждения на правительственном уровне находятся на стадии завершения и в скором времени ожидается принятие решения". 

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