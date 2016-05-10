​Руфат Асланлы: Столкнувшиеся с проблемой ликвидности банки получат материальную помощь

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Если какой-либо коммерческий банк Азербайджана столкнется с проблемой ликвидности, государство имеет достаточно финансовых ресурсов для ее решения.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы: "Для банков с проблемой краткосрочной ликвидности у нас есть отдельная программа".

По словам Р.Асланлы, государство способно оказать помощь таким банкам: "Из-за возникших в Bank Standard определенных проблем мы приняли решение помочь банку. Такое решение возможно и для других банков, хотя мы не ожидаем повторения аналогичной ситуации в других банках. Однако при любых обстоятельствах у нас имеется достаточно ресурсов для решения проблемы ликвидности".

Глава Палаты отметил, что в целях оздоровления Bank Standard в него назначен временный администратор. По его словам, объявлен мораторий на все выплаты, за исключением социальных выплат: "Bank Standard не закрыт. Просто объявлен мораторий. Государство временно взяло на себя управление банком".