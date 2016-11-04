Руфат Асланлы: Подготовлен законопроект об управлении проблемными банками

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан подготовил новые законопроекты о развитии финансовых рынков, над некоторыми из которых уже ведется работа. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

По его словам, один из проектов связан с управлением проблемными банками, реструктуризацией просроченных кредитов: "Обсуждение этого законопроекта начнется в ближайшее время".

Помимо этого, Р.Асланлы отметил, что работа над законопроектом об урегулировании и надзоре за финансовыми рынками уже завершена. Палата также намерена начать работу над законопроектом, отражающем механизмы кредитного обеспечения. В то же время разрабатывается проект, касающийся залога движимого имущества.