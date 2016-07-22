​Руфат Асланлы: Parabank намерен стать небанковской кредитной организацией

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Акционеры одного из четырех лишенных лицензии банков - ОАО Parabank намерены продолжить участие на финансовом рынке в качестве небанковской кредитной организации (НКО). Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками Руфат Асланлы на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, законодательство страны позволяет это и если акционеры банка проведут организационно-правовые работы в соответствии с законодательством, Палата готова принять положительное решение по данному вопросу.