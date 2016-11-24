Руфат Асланлы: Кредитный портфель продолжает сокращаться

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Реструктуризацию финансового сектора планируется завершить к концу этого - началу следующего года. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы на проходящем в Баку банковском форуме.

"На повестке дня остаются некоторые вопросы. Кредитная активность находится на низком уровне. Кредитный портфель продолжает сокращаться. Мы находимся на стадии перехода к новой модели, что займет определенное время. Продолжается стратегия по созданию здорового, устойчивого, эффективного банковского сектора", - добавил Р.Асланлы.