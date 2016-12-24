Руфат Асланлы: Финансовую инфраструктуру необходимо развивать

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовлена программа по реализации Стратегической дорожной карты по развитию финансовых услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Руфат Асланлы.

"Ряд происходящих в мире в 2014 году процессов еще больше повысил значение постнефтяной стратегии. В феврале этого года в связи с этим перед правительством Азербайджана были поставлены задачи. В 2016 году предприняты первые шаги по подготовке постнефтяной стратегии. Этот документ позволит создать экономическую модель Азербайджана”, - сказал Р.Асланлы.

По его словам, документ охватывает ряд задач по финансовому сектору: "Целью стратегии является создание стабильного, устойчивого и эффективного финансового сектора. Стабильный финансовый сектор подразумевает высокую капитализацию и ликвидные средства. Устойчивый сектор означает устойчивость к различного рода воздействиям. Эффективный сектор предлагает различным потребительским кругам доступные финансовые услуги".

Глава ПНФР добавил, что, в первую очередь, необходимо завершить процесс реструктуризации, чтобы решить вопрос неработающих активов: "Финансовую инфраструктуру необходимо развивать".